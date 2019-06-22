عبده شاهين بصور جريئة الى أبعد حدود

خضع الممثل عبده شاهين لجلسة تصوير خاصة وفريدة من نوعها، حيث ظهر وقد استوحى اطلالته من شخصية “شاهين” في مسلسل “الهيبة”.

عبده الذي اشتهر بهذه الشخصيّة على مدار ثلاثة أجزاء في “الهيبة”، فاجأ جمهور مواقع التواصل بسلسلة من الصور وهو يحمل سلاحاً بعدة لقطات مختلفة، إلا ان الصورة الأقوى والتي تعتبر أكثر جرأة عن باقي الصور هي عندما ظهر “شاهين” وهو يصوّب المسدس الى رأسه وكأنه يحاول الانتحار.

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الصور نالت اعجاب المتابعين خاصة أنها المرة الأولى التي يخضع فيها الاخير لجلسة تصوير جريئة الى هذه الدرجة.

ومع انتهاء الموسم الرمضاني 2019 ، وفي الوقت الذي يتم الحديث فيه عن جزء رابع من “الهيبة”، هل سيستمر “شاهين” بهذه الشخصيّة التي حصد من ورائها شهرة واسعة جداً في لبنان والدول العربية، أو ينسحب من العمل بعدما كانت مصادر عدة تحدثت أن شاهين لم يكن راضيًا عن حضوره في الجزء الثالث من “الهيبة” بسبب ضعف دوره؟

نذكر ان المسلسل من تاليف وحوار باسم السلكا، اخراج باسم البرقاوي وانتاج شركة الصباح للاعلام. ويضم مجموعة من الممثلين منهم تيم حسن، منى واصف، جوزيف بونصار، عبدو شاهين، اويس مخللاتي وغيرهم.