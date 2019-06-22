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خطبةُ العارضة لوسي ماكلنبورغ والممثل ريان توماس.. شاهدي!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت النجمة البريطانية وعارضة الأزياء الشهيرة لوسي مكلنبورغ، خطبتها من مواطنها الممثل ريان توماس، بعد عامين من المواعدة.

ونشرت لوسي البالغة من العمر 27 عامًا، صورةً على "إنستغرام" تجمعها بتوماس في ساحل أمالفي بإيطاليا، ويظهرُ خاتم برّاق في أصبعها، وارتدت لوسي لهذه المناسبة فستانًا من الدانتيل الأسود.

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وكتبت لوسي تعليقًا مع الصورة: "I said YES❤️" بمعنى موافقتها على الزواج منه، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كما نشرت لوسي صورة أكثر قربًا لخاتمها في مقطع قصير.

وقام ريان أيضًا بنشر صورتين رومانسيتين عبر حسابه على "إنستغرام" بعد فترة وجيزة، مع التعليق: "مرحبًا بك في العائلة #لوسي".

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والتقى الثنائي في جزيرة سيليبريتي في أوائل عام 2017، وأكدا علاقتهما العاطفية في يوليو بعد خطبة عارضة الأزياء لوسي ماكلنبورغ ولاعب الكرة ريان توماس بعد عامين من المواعدة.

يُذكر أن ريان لديه ابنة تدعى سكارليت تبلغ من العمر 10 أعوام من صديقته السابقة تينا أوبراين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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