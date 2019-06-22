هاري كين يدخل القفص الذهبي

كتب امير فتحي في السبت 22 يونيو 2019 05:51 مساءً - أعلن نجم فريق توتنهام وكابتن منتخب إنجلترا ” هاري كين ” عن زواجه من صديقة طفولته ” كيت غولاند ” . ونشر هاري كين عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة يظهر فيها مع زوجته يوم زفافهما وكتب معلقا عليها : ” أخيرا تزوجت من صديقتي المفضلة .. أحبك ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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