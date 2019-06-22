الممثل الهندي شرواناند يخضع لعملية جراحية

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
خضع فنان بوليوود شارواناند يوم الاثنين 18 يونيو لعملية جراحية في الكتف استمرت 11 ساعة بعد إصابته حيث وقع الحادث في أثناء مشهد القفز بالمظلات في أثناء تصوير فيلم التيلجو الجديد 96.
وفقا لبيان صادر عن شركة الإنتاج، كان شرواناند يقوم بتصوير مشاهده في تايلاند، عندما أصيب بجروح وتم نقله على الفور إلى أحد مستشفيات حيدر أباد، حيث أجريت له عملية جراحية كانت ناجحة وتم نصح الممثل بالراحة في الفراش لمدة شهرين.
كان من المقرر أن تنضم الممثلة سامانثا إلى كواليس العمل ابتداء من يونيو، لكن تم الآن إيقاف التصوير لمدة شهرين حتى تتحسن الحالة الصحية لبطل العمل ويشعر بالتعافي.
فيلم “96”، الذي بدأ تصوير العام الماضي، يتناول حول قصة اثنين من العاشقين منذ الطفولة في المدرسة، ليفترقا، ثم يجتمعان بعد 20 عاما، وكيف يشعران تجاه بعضهما البعض.
منذ وقت ليس ببعيد، ظهرت شائعات مفادها أن نسخة الفيلم التيلجو، ستقوم بحذف بعض المشاهد من القصة الاصلية، وهو الجزء المدرسي، وسيحتوي بدلًا من ذلك على قسم يضم الكلية. ومع ذلك، قام المخرج بريم كومار Prem Kumar بنفي هذه التقارير وأوضح أنه لن يتم إجراء أي تغييرات في الإصدار الجديد.
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