معتصم النهار: عشت فترة توتر كبيرة بسبب مسلسل «خمسة ونص»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان السوري معتصم النهار، عن دوره في مسلسل «خمسة ونص»، والذي شارك به ف السباق الرمضاني الماضي.

قال خلال لقائه في برنامج “أسرار النجوم”، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر فضائية “نجم إف إم”، إنه لا يعرف سر حب الجمهور لشخصية “جاد”، التي قدمها في المسلسل فقد يكون الانطباع الإيجابي بسبب إعجاب فئة معينة بالشكل، وفئة أعجبت بدور البودي جارد، وفئة أعجبت بالرومانسية.

وأضاف: “الدور لخص مشوار كبير من ناحية الانتشار العربي، وهو عمل أحببته وأخلصت فيه، واستطعت أقدم شخصية تعبت فيها بشكل كبير ووصلت لمرحلة كتير من التوتر خاصة أن الدور معظمه صامت”.

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وتابع: “نجاح مسلسل “خمسة ونص” كان غير متوقع أبدًا خاصة من الجمهور المصري، وآخر شيء توقعته أن الجمهور المصري يتابع المسلسل، وكان خارج حساباتي مصريًا”.

وعن اختياره للدور قال: “بفكر كثيرًا لكن الذي يقرر دائمًا هو إحساسي، ومسلسل خمسة ونص، عندما بدأ كان محمسًا بغض النظر عن السيناريو، والأشخاص المشاركين لهم ثقة عمياء”.

وأوضح أن السيناريو المكتوب لكاتبة كبيرة وهي إيمان السعيد، بجانب مشاركة أسماء رائعة بالعمل، و كل هذه العوامل محمسة قبل قراءة السيناريو.

مسلسل “خمسة ونص”، بطولة قصي خولي، ونادين نسيب نجيم، ومعتصم النهار، وعلي يونس، وحسين فنيش، ورولا حمادة، ونوال كامل، ورفيق علي أحمد، وإيمان عبدالعزيز.