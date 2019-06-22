عادل كرم يخضع لعملية جراحية دقيقة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان اللبناني عادل كرم لإصابة شديدة في كتفه الأيمن، حيث خرجت عظمة الكتف من مكانها، مما تسبب في إصابته بتمزق في أربطة الكتف.

إصابة كرم دفعته للخضوع لعملية جراحية دقيقة في كتفه، استمرت لمدة 3 ساعات، ومن المقرر أن يمكث في المستشفى لعدة أيام، ثم يبدأ فترة علاج تصل إلى 3 أشهر.

وقد ظهرت صورة للفنان اللبناني خلال تواجده في المستشفى، وقد تمنى له جمهوره وأصدقائه الشفاء العاجل.

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وعادا كرم ممثل ومقدم برامج لبناني، اشتهر في اللوحات الكوميدية في عدد من البرامج مثل “ما في متلو”، و”هيدا حكي” والذي قدمه بين عاميّ 2014-2018 وحقق نسب مشاهدة مرتفعة واستضاف فيه عدد كبير من المشاهير، ثم أطلق في أكتوبر 2018 برنامجاً جديداً بعنوان “بيت الكل”.

شارك كرم في بطولة فيلم “سكر بنات” الذي عرض خلال مهرجان كان السينمائي الدولي 2007، كما شارك في الفيلم اللبناني و”هلأ لوين”، وفيلم “شي يوم رح فل”، وفيلم “قضية رقم 23” مع المخرج زياد دويري والذي ترشح إلى جائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي دون أن يربح. ليكون أول فيلم لبناني يترشح لهذه الجائزة.

وصل إلى العالمية عبر إنتاج شبكة نتفليكس الأمريكية عرضاً كوميدياً له قدمه في كازينو لبنان في مارس 2018، وانتهى في أواخر 2018 من تصوير مسلسل “دولار” مع الفنانة أمل بوشوشة والمخرج سامر برقاوي والذي يعد أول تجربة درامية بالنسبة له.