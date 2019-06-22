رابح صقر يبكي في حفله بالسعودية بسبب هذه الأغنية.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان السعودي رابح صقر حفل غنائي كبير في مدينة عرعر بالسعودية، وسط حضور جماهيري كبير.

الفنان السعودي قدم خلال الحفل عدد كبير من أجمل أغانيه، ومن بينها أغنية “أذكريني”، والتي قدمها بإحساس شديد، ولم يستطع تمالك دموعه، وبكى على المسرح.

رابح لم يستطع مواصلة الغناء، وأخذ يمسح دموعه، وسط هتافات الجمهور لتشجيعه، ليعتذر الفنان السعودي لجمهوره قائلا: “آسف جدا”.

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والفنان السعودي رابح صقر مغني وعازف وملحن وموزع موسيقي سعودي يعتبر من مشاهير اللحن والأداء في السعودية، لقُب بموسيقار الخليج.

اعتمد رابح في بدايته الفنية على موهبته فقط ولم يتبناه أو يصقل موهبته أحد كبعض زملائه في الساحة الفنية، فقد اعتمد على موهبته وأطلق باكورة أعماله في عام 1982 ألبوم “يا نسيم الليل”، وقد احتوى الألبوم على 6 أعمال كانت باللغة العربية الفصحى وحققت نجاح باهر، ثم أصدر بعده ألبوم “صابرين”، والذي احتوى على أربعة أعمال.

وخلال فترة أواسط الثمانينات كون رابح صقر ثنائي مع الشاعرة هتان، وكانت بداية هذه التعاونات في ألبوم “أنا والليل والقمره”، واحتوى الألبوم على 6 أعمال منها أغنية “تأزمت حالتي”.