سبب اتصال محمد صلاح بشيخ الأزهر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الأزهر الشريف خلال الفترة القصيرة الماضية، عن تلقي فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اتصالا هاتفيا من النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية، فإن اللاعب الدولي محمد صلاح، كان قد اتصل خلال الساعات الماضية بشيخ الأزهر، من أجل التنسيق حول بناء معهد ديني في قريته بـ”نجريج” بمركز بسيون التابع لمحافظة الغربية.

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شيخ الأزهر كان قد رحب باتصال صلاح، واصفًا إياه بالابن الخلوق، والقدوة المتميزة للشباب، موصيًا إياه بعدة وصايا جاء نصها: “أنصحك بالتمسك بالتواضع دائمًا فهو سبيلك إلى الارتقاء أكثر وأكثر، وأن تُداوم على إسداء الخير وحب الفقراء، ومساعدة الضعفاء”، مشيدًا بأخلاقه وتمثيله المشرف للمسلم الذي يعيش بالمجتمعات الغربية، داعيًا له بالتوفيق والحفظ والسداد.

كان محمد صلاح، الذي أتم عامه الـ27 الأسبوع الماضي، قد شارك في مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية مساء الجمعة 21 يونيو، طوال الـ 90 دقيقة، إلا أنه لم يحالفه الحظ في تسجيل أي هدف.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز منتخب مصر على زيمبابوي بهدف نظيف أحرزه اللاعب محمود حسن تريزيجيه.