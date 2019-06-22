محمد صلاح يعد لاعبي منتخب مصر بهدايا قيمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حفز النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، زملاءه في منتخب “الفراعنة” على خوض المباريات بكل قوة للفوز بكأس بطولة الأمم الأفريقية في نسختها الحالية المقامة بمصر.

محمد صلاح، اجتمع بزملائه في المنتخب خلال جلسة خاصة، موضحا أن الفوز في مباريات المنتخب سيكون بمثابة رسالة لباقي المنتخبات، على أن منتخب مصر منافس عنيد ويسعى لتحقيق اللقب القاري الثامن في تاريخه، مشددا على ضرورة بذل أقصى جهد من أجل الظفر باللقب.

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صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وعد زملائه بتقديم هدايا قيمة لهم في حالة الفوز بالبطولة الأفريقية لجميع اللاعبين في المنتخب، كنوع من الحافز الإضافي.

يشار إلى أن مباريات البطولة الأفريقية “الكان”، كانت قد بدأت مساء الجمعة 21 يونيو، على ملعب استاد القاهرة الدولي في العاشرة مساء بمواجهة أصحاب الأرض بنظرائهم منتخب زيمبابوي ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات، وانتهت المباراة بفوز الفراعنة 1 / صفر سجله محمود حسن تريزيجيه.