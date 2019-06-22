حكيم يحيي حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية بحضور الرئيس السيسي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، مساء الجمعة 21 يونيو، في إستاد القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهد الحفل عدداً كبيراً من الاستعراضات الغنائية التي مزجت بين الحضارة الإفريقية والأهرامات والنيل، حيث أقيمت مجسمات للأهرام الثلاثة ولكأس الأمم الأفريقية، واستغرق الحفل 20 دقيقة.

وشارك في إحياء الحفل الافتتاح 3 مطربين بثلاث لغات مختلفة، على رأسهم المطرب المصري حكيم، والنيجيري فيمي كوتيه ، والمطربة العالمية دوبيه من كوت ديفوار، والذين قاموا بغنا أغنية “متجمعين” بثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

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وأشادت عدد كبير من الصحف العالمية بحفل الافتتاح، حيث وصفوه بأنه اتسم بالتنظيم الرائع والاستعراضات المدهشة.

وبعد انتهاء الحفل، أقيمت مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي، والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري مباراته المقبلة نظيره الكونغولي يوم الأربعاء المقبل.