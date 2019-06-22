هاني شاكر يحيي الذكرى الثامنة لوفاة ابنته بكلمات مؤثرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أحيا الفنان المصري هاني شاكر الذكرى الثامنة لوفاة ابنته “دينا”، التي توفت بعد صراع مع مرض السرطان، حيث نشر صورة جمعته بها من حفل زفافها، ونعاها بكلمات مؤثرة.

شاكر كتب، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “اليوم الذكرى الثامنة لوفاة دينا هاني شاكر.. اللَّهُمَّ اغفر لها و ارحمها وعافِها و اعفُ عنها وأكرم نزُلَها ووسِّعْ مُدخَلَها”.

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الفنان المصري أضاف: “اللهُم إنها صبرت على البلاء فلم تجزع فأمنحها درجة الصّابرين الذين يوفّون أجورهم بغير حساب”.

جمهور الفنان هاني شاكر دعوا لابنته الراحلة بالرحمة والمغفرة في عدد كبير من التعليقات، كما دعوا له بالصبر على فراق ابنته الشابة.

يذكر أن ابنة الفنان المصري هاني شاكر كانت قد رحلت عن عالمنا في شهر يونيو عام 2011، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وكانت قبلها بأربع سنوات فقط تزوجت وظهرت في الفستان الأبيض برفقة والدها، وأنجبت طفل وطفلة توأم، والذي تولى هاني شاكر وزوجته تربيتهما بعد وفاتها.