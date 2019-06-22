نقل والدة يسرا للعناية المركزة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت والدة الفنانة المصرية يسرا، لأزمة صحية شديدة نقلت على أثرها للعناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

يسرا، أوقفت كل نشاطها الفني خلال الفترة الحالية وتلازم والدتها في المستشفى وتعيش حالة قلق شديدة عليها خاصة أن الأطباء حذروا من خطورة الحالة، وتطلبها البقاء في المستشفي لأيام عدة لحين تجاوز مرحلة الخطورة.

وكان أخر ظهور لوالدة يسرا، في حفل عيد ميلادها الماضي، والذي أقيم في شهر مارس، وسط حضور عدد من النجوم في منزلها.

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من ناحية أخرى، بدأت يسرا مؤخرًا تصوير مشاهدها في فيلم «صاحب المقام»، مع المنتج أحمد السبكي، ويشاركها البطولة كل من آسر ياسين،، وأمينة خليل، والفيلم من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

قصة الفيلم تدور حول شاب مليونير والذي يجسد دوره الفنان آسر ياسين، ويواجه مجموعة من المشكلات، يتعرض بسببها لمواجهة مجموعة من “أولياء الله الصالحين” والتي تجسدها النجمة يسرا، والفنانة أمينة خليل.

وكان آخر أعمال يسرا فيلم “جيم أوفر” مع مى عز الدين الذى عرض منذ 7 سنوات فى السينمات،