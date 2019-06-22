سعد الحريري يحضر عقد قران نجم كرة السلة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، حفل زفاف لاعب كرة السلة اللبناني أمير سعود، على الشابة نور الجمل، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والسياسية.

وظهر سعد الحريري في عدة صور خلال عقد القران، بحضور مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، كما حضر مهنّئاً مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، وانتشرت الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

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اللاعب أمير سعود، كان قد قرر دعوة رئيس مجلس الوزراء خلال حفل زواجه من حبيته، ولاقت الصور رواجًا كبيرًا فى وقت قياسي، الأمر الذي ساعد فيه أيضًا حضور شخصيات بارزة.

أمير سعود كان قد نشر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” صورا من حفل الزفاف، وعلق عليها قائلًا: “بحضور الشيخ سعد وبمباركة سماحته”.

يذكر أن سعود يلعب فى نادي الرياضي اللبناني، وأحد نجوم المنتخب اللبنانى لكرة السلة.