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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حصل جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، على استراحة قصيرة من محادثات رفيعة المستوى في واشنطن، ليذكر مضيفيه بلطف بأن فريقا كنديا فاز للمرة الأولى على الإطلاق بدوري كرة السلة الأمريكي.
ترودو ذهب إلى اجتماع مع رئيسة مجلس النواب الأمريكية، نانسي بيلوسي، محملا بهدايا “تيشيرتات” عليها شعار فريق تورونتو رابتورز الذي هزم حامل اللقب جولدن ستيت وريورز، في نهائي دوري كرة السلة الأمريكي.
ويتخد فريق جولدن ستيت وريورز من كاليفورنيا مقرا له وهي الولاية التي تمثلها نانسي بيلوسي في مجلس النواب.. وفعل ترودو ذلك برغم أنه فاز برهان ودي مع بيلوسي بشأن الفائز في المباراة النهائية.
نانسي بيلوسي كانت قد هنأت جاستن ترودو بفوز فريق بلده وقدمت له سلة بها بعض الأطعمة الشهية من كاليفورنيا، مثل الشوكولاتة والمكسرات والنبيذ.
يشار إلى أن نادي “تورونتو رابتوز” الكندي، أصبح أول ناد من خارج الولايات المتحدة يحرز لقب الدوري الأمريكي لكرة السلة، بعد فوزه على مضيفه بطل الموسمين الماضيين غولدن ستايت “ووريرز” في المباراة السادسة ضمن الدور النهائي، ليرفع الكأس للمرة الأولى في تاريخه.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم فوزه بالرهان.. رئيس وزراء كندا جاستن ترودو يرد على هدايا الشيكولاتة والنبيذ بـ«تشيرتات».. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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