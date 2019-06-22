«شاورما بوتين».. طبق جديد يفاجئ الرئيس الروسي في برنامج على الهواء

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أجاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للمرة الـ17 عن أسئلة المواطنين الروس عن طريق “خط مباشر” تلقى نت خلاله 1.5 مليون سؤال.
البرنامج السنوي الخاص “الخط المباشر” يبدأ مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا حسب توقيت موسكو.. ويجيب الرئيس خلال البرنامج عن الأسئلة المهمة بالنسبة للروس.
المدون الكردي الروسي الشهير أميران سرداروف، قرر خلال اتصاله ببوتين الترويج لشاورما محله أثناء حديثه المباشر معه وذلك بتسمية أحد أطباق مطعمه “شاورما بوتين”.
ووفقا لـ”روسيا اليوم” نقلا وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية قال سرداروف: إنها الحالة الثانية بعد “كفاس فياتسكي”، هذا أغلى إشهار إعلاني في العالم، سأطلق عليه تسمية “شاورما بوتين” بالتأكيد.
يذكر أن الصحفي فلاديمير ماماتوف، من مدينة كيروف، سأل الرئيس الروسي عام 2014 أثناء حديث مشابه على الهواء مباشرة عن إمكانية الترويج للمشروب المحلي “كفاس فياتسكي” في سلسلة المتاجر الروسية لأنه مشروب من الشعير الطبيعي وخال من الكحول ويضاهي المشاريب الأخرى من حيث الفائدة، فوعده بوتين بالعمل على ذلك.
ووجه سرداروف خلال الخط المباشر مع بوتين، سؤالا ومن ثم بدأ بالترويج لشاورما محله.. وشكر الرئيس الروسي المدون لدعوته بتذوق الشاورما.
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