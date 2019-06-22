صحفية شهيرة تتهم دونالد ترامب باغتصابها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الكاتبة الصحفية الأمريكية الشهيرة “اي جين كارول”، أنها تعرضت للاغتصاب من قبل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، قبل ربع قرن.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” نقلا عن وكالة “فرانس برس”، وأيضا لـ“BBC”، فقد أعلنت الصحفية في مقابلة، أن ترامب اغتصبها قبل ربع قرن، داخل حجرة لتبديل الملابس في أحد متاجر الثياب الفخمة في نيويورك.

ترامب نفى ذلك، قائلا: إنه لم يلتق بـ”إي جين كارول” أبدا، وإن الكاتبة الأمريكية أثارت تلك الإدعاءات بهدف الترويج لكتاب جديد.. إلا أن مجلة “نيويورك” نشرت صورة يظهر فيها ترامب، وهو يمازح “إي. جين كارول” وزوجها.

الصحفية البالغة من العمر 75 عاماً، وهي كاتبة لعمود في مجلة “إيل” بنسختها الأمريكية،ذكرت في مقابلة نشرتها مجلة “نيويورك” إنّها في ذاك اليوم الذي لم تعد تذكر ما إذا كان في عام 1995 أو 1996 كانت عند مدخل متجر “بيرغدورف غودمان” في حي “آبر إيست سايد” الراقي حين التقت صدفة بترامب، المطوّر العقاري الذي كانت على معرفة شخصية به.

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وأضافت أن ترامب طلب منها أولاً مساعدته في انتقاء هدية لامرأة، فوافقت، قبل أن يكشف لها أنّها هي المرأة التي يريد شراء الهدية لها.

بعدها طلب الملياردير منها أن تجرّب قطعة ملابس واقترح عليها أن يدخل معها حجرة تبديل الملابس فظنّت أنّه يمازحها، لكنّه لم يكن يفعل، إذ دخل معها الحجرة وقبّلها عنوة ثم اغتصبها، على حدّ زعمها.

الصحفية تابعت روايتها قائلة: إنّها حاولت مقاومته طوال ثوان عديدة، من دون جدوى، قبل أن تتمكن في النهاية من الإفلات منه والفرار.. موضحة أنّها لم تتقدّم بشكوى في حينه ضد الملياردير خوفاً من الانتقام، لكنّها روت يومذاك تفاصيل ما تعرّضت له إلى صحفيتين، أكّدتا بدورهما لمجلة “نيويورك” أنّها بالفعل أخبرتهما بذلك.

وتعتزم الصحفية نشر شهادتها في كتاب سيرة ذاتية تعرض فيه اعتداءات جنسية أخرى تعرضت لها.

واتّهم ترامب في بيانه الصحفية بأنّها اختلقت هذه الرواية للترويج لكتابها الجديد.. وقال: “إنّها تحاول بيع كتاب جديد، وهذا ينبغي أن يجعلك تفهم دوافعها”.