بعد خيانتها لكلوي.. "جوردن وودز" تتقرب من حبيب كيم كارداشيان السابق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ارتبط اسم عارضة الأزياء الأمريكية "جوردن وودز" بعائلة كارداشيان من جديد، بعد خيانتها لكلوي كارداشيان مع صديقها تريستان طومسون.

واقتربت وودز البالغة من العمر 21 عامًا مؤخرًا من راي جيه، الحبيب السابق لنجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وظهرت وودز برفقة المغني الأمريكي راي جيه، البالغ من العمر 38 عامًا، والذي واعد كارداشيان بين عامي 2005 و2007، بتسجيلات لإحدى حلقات البرنامج الأمريكي "Hip Hop Squares".

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ونشرت والدة وودز صورة لها على "إنستغرام" بجانب ابنتها وراي جيه، وكذلك الممثل الكوميدي مايكل بلاكسون.

وكتبت برفقة الصورة: "الكثير من المرح أثناء تصوير برنامج "هيب هوب"، شكرًا لرعايتكم لي ولابنتي جوردن، الجميع كان مُحبًا ولطيفًا".

ولم يكن هذا البرنامج هو الرابط الوحيد بين جوردي وراي جيه، حيث ظهرت مؤخرًا في مقطع فيديو للترويج لخطه الجديد لسماعات الأذن اللاسلكية، بجانب العديد من المشاهير مثل كاردي بي واوفسيت وغيرهما.

وكان قد خان صديق كلوي كارداشيان، لاعب كرة السلة، تريستان تومبسون مع جوردن وودز، والتي هي صديقة كايلي جينر المُقرّبة، عِلمًا بأنّ كايلي هي الأخت غير الشّقيقة لكلوي.