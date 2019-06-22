ليليا الأطرش تثور بعد كثرة التطرُق لشكلها: أنا إنسان طبيعي يا عالم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبدت الفنانة السورية ليليا الأطرش، غضبها من كثرة الحديث عن شكلها قائلة: "أنا إنسان طبيعي بيكفي".

ووجهت الأطرش عبر حسابها في إنستغرام رسالة إلى متابعيها بأنها تعبت من كمية التعليقات على شكلها قائلة: "سمنتي، ضعفتي، ما حلوة بالمكياج، بلا مكياج أحلى".

وأشارت ليليا إلى أنها متصالحة تمامًا مع شكلها وأنها مثل جميع البشر الطبيعيين تكسب وزنًا وتخسره ولا مشكلة لديها أن تظهر دون مكياج.

وقالت الأطرش: "مين الإنسان اللي لازم يكون مثاليًا أو 24 ساعة مثالي عادي ممكن أنا أنصح شوي وممكن أضعف شي ممكن يطلع لي بطن اليوم وبكره يختفي"، وتابعت ضاحكة: "ما عم أفهم متى بدنا نخلص من هذه القصة".

Advertisements

وعن خضوعها لعمليات تجميل، قالت ليليا الأطرش: "أنا ما عندي مشكلة أطلع بمكياج أو بلا ماكياج بفيلتر أو بلا فيلتر أنا إنسان طبيعي يا عالم".

وتنتمي الأطرش لأسرة فنية عريقة نشأ منها الفنانان؛ فريد الأطرش وأسمهان من محافظة السويداء، بدأت مسيرتها الفنية وهي بسن صغيرة في سلسلة مرايا مع الفنان ياسر العظمة، كما برزت في العديد من الأدوار مثل مسلسل أشواك ناعمة، وباب الحارة بكل أجزائه، وغيرها من الأعمال.