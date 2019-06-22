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""الخليج 365"" من بيروت: عبّرت الفنانة السورية ليليا الأطرش عن امتعاضها من تركيز الجمهور على شكلها الخارجي وتعليقات الناس المستمرة على شكلها. حيث وجهت رسالة صوتية لمتابعيها قالت فيها أنها تعبت من كمية التعليقات التي تُركِّز على شكلها كـ "سمنتي ضعفتي، ما حلوة بالمكياج، بلا مكياج احلى"، مؤكدة على أنها متصالحة مع شكلها تماماً.

وأضافت: حالي مثل حال جميع البشر الطبيعيين الذين يكسبون ويخسرون وزناً. ولا مشكلة لدي في الظهور مع أو بدون تبرّج. وسألت: "من قرر أن جسمي يجب أن يكون ضمن مقاسات محددة و"عالبكلة"؟! وأردفت: "خلص بكفي!"

الأمر الذي علّق عليه البعض مؤيداً باعتبارها إنسانة تعيش حياتها بطريقةٍ طبيعية ولا حق للجمهور بالتركيز على مظهرها الخارجي، بل على أعمالها الفنية حصراً. فيما رأى بعضهم أن الفنان يجب أن يحافظ على مظهرٍ لائق وجيد احتراماً للجمهور. وذلك في التعليقات الواردة على التدوينة التي تم ارفاقها بمقطع الفيديو الذي ينقل رسالتها للجمهور عبر حسابٍٍ غير موثّق يحمل اسمها على "إنستغرام":



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كانت هذه تفاصيل خبر ليليا الأطرش في رسالة امتعاض للجمهور: "هذا يكفي"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.