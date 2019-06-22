سليمان عيد لـ"الخليج 365": حضور الجمهور افتتاح "الأمم الإفريقية" دليل حبنا لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

أعرب الفنان سليمان عيد عن سعادته بفوز مصر في المباراة الافتتاحية بكأس الأمم الإفريقية أمام منتخب زيمبابوي، مشيدًا بحفل افتتاح البطولة الذي أقيم أمس الجمعة في ستاد القاهرة وحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال سليمان في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه شاهد مباراة مصر وزيمبابوي مع مجموعة من أصدقائه لأنه لم يستطع مشاهدتها في ستاد القاهرة رغم أنه كان يتمنى ذلك.

ووجه سليمان رسالة للمنتخب الوطني قائلا: "يجب على كل واحد فيهم أن يقدم أفضل ما لديه لأنه يلعب باسم مصر، وأن يكون بينهم تعاون في الملعب ويخلوا قلبهم على قلب بعض".

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وأشاد بالجهد المبذول في حفل الافتتاح وبالتنظيم، وبالحضور الجماهيري الضخم الذي شهده الحفل أمس، مؤكدا "كنا نفتقد حضور الجماهير الضخم في المباريات منذ وقت طويل، وحضور أكثر من 100 ألف مشجع يدل على مدى حبنا لمصر".

وختم كلامه بتحفيز لاعبي المنتخب بأن يهتموا بلياقتهم البدنية، "لا نريد أن يكون لدينا محمد صلاح واحد فقط، ونأمل أن يكون لدينا 15 مثل محمد صلاح في أندية أوروبا".

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