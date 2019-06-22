هكذا ظهر إياد نصار على "بوستر" فيلم "الفيل الأزرق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: كشف الفنان إياد نصار عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام"، عن بوستر جديد للجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، المقرر طرحه في دور العرض بموسم عيد الأضحى السينمائي. وظهر إياد في البوستر بوجه مقلوب، وكتب: " د. أكرم.. غيور وبيفهم في لغة الجسد". "الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وهند صبري وإياد نصار، ومن تأليف أحمد مراد، ‏وإخراج مروان حامد ومن إنتاج شركة "سينرجي".‏

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