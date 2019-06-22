إيرادات الجمعة.. "Aladdin" في الصدارة و"Toy Story 4" بالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الجمعة 21 يونيو، إيراد قُدر بـ766 ألفًا و171 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Toy Story 4" بطولة Tom Hanks، بعد تحقيقه 287 ألفًا و401 جنيه، واحتل المركز الثالث فيلم "Men in Black" بطولة Chris Hemsworth، محققًا 184 ألفًا و403 جنيهات، وحصل على المركز الرابع فيلم "John wick 3" بطولة Keanu Reeves وبلغت إيراداته 117 ألفًا و366 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Child’s Play" بطولة Aubrey Plaza، محققًا 89 ألفًا و670 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم"Godzilla" بطولة Kyle Chandler، بعد تحقيقه 82 ألفًا و469 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم "Dark Phoenix" بطولة James McAvoy، وقُدرت إيراداته أمس بـ74 ألفًا و946 جنيهًا.

حصل على المركز الثامن فيلم "The secret life of pets 2" بطولة Kevin Hart، محققًا 53 ألفًا و166 جنيهًا، ليكون المركز التاسع من نصيب فيلم "Long Shot" بطولة Charlize Theron، وبلغت إيراداته 34 ألفًا و394 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Rocketman" بطولة Taron Egerton، وبلغت إيراداته 7 آلاف و809 جنيهات.