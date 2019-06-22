محمود البزاوي يتذكر لاعب راحل ويطلب من الجمهور الهتاف باسمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أشاد الفنان محمود البزاوي بحفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية الذي أقيم أمس بستاد القاهرة، موجها رسالة للجمهور، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب البزاوي في تغريدة له: "افتتاح عظيم والجمهور هو المكسب الأكبر وهو اللي محلي كل حاجة وده معناه ان الكرة للجماهير".

وتابع: "بس كنت أتمنى زي ما الجمهور هتف لأبو تريكة كان يهتف كمان لواحد من أعظم لاعبي جيل ٢٠٠٦ الراحل محمد عبدالوهاب.. يا ريت نفتكره لان كما ينقصنا الماچيكو ينقصنا أيضا ظهير أيسر بمواصفات محمد عبدالوهاب".

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وافتتحت البطولة بمباراة منتخب مصر ونظيره زيمبابوي، التي انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف، مقابل لا شيء

يذكر أن حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أقيم مساء أمس الجمعة، بستاد القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.