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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أعرب المطرب محمود العسيلي عن سعادته بفوز مصر في المباراة الافتتاحية بكأس الأمم الأفريقية أمام زيمبابوي، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".
وأشاد العسيلي بحفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية، وكتب: "الله على مصر وهي متجمعة وعلى ستاد القاهرة اللي كان منور امبارح وشكله زي أي ستاد من الكبيرة اللي في أوروبا".
وتابع: "الله على حفل افتتاح عالمي يمكن يكون أحلى من افتتاح كاس العالم اللي فات.. فخور بولاد بلدي اللي اشتغلوا على كل دا.. حاجة تفرح وتشرف".
واستطاعت مصر الفوز على زيمبابوي في أولى مباريات المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية، والتي حسمها منتخب مصر لصالحه بهدف مقابل لا شيء.
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كانت هذه تفاصيل خبر محمود العسيلي عن افتتاح "الأمم الإفريقية": "أحلى من افتتاح كاس العالم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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