محمود العسيلي عن افتتاح "الأمم الإفريقية": "أحلى من افتتاح كاس العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب المطرب محمود العسيلي عن سعادته بفوز مصر في المباراة الافتتاحية بكأس الأمم الأفريقية أمام زيمبابوي، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".

وأشاد العسيلي بحفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية، وكتب: "الله على مصر وهي متجمعة وعلى ستاد القاهرة اللي كان منور امبارح وشكله زي أي ستاد من الكبيرة اللي في أوروبا".

وتابع: "الله على حفل افتتاح عالمي يمكن يكون أحلى من افتتاح كاس العالم اللي فات.. فخور بولاد بلدي اللي اشتغلوا على كل دا.. حاجة تفرح وتشرف".

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واستطاعت مصر الفوز على زيمبابوي في أولى مباريات المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية، والتي حسمها منتخب مصر لصالحه بهدف مقابل لا شيء.

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