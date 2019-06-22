شاهد: الدكتورة خلود بشعر قصير ولونه جديد.. وردود الفعل تُخيّب آمالها

أطلّت الفاشينيستا الكويتية الشهيرة الدكتورة خلود، بشعر قصير للمرة الأولى، ما غيّر من شكل وجهها كثيرًا، حيث لم يعتد الجمهور على رؤية “خلود” بدون شعرها الطويل، كما أنها غيّرت لونه أيضًا، وجعلته مختلفًا تمامًا عن لونه السابق. ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير على “إنستغرام”، مقطع فيديو ظهرت فيه الدكتورة خلود تستعرض لوك شعرها الجديد، حيث بدت متغيرة كثيرًا، من ناحية معالم وجهها. وجاءت تعليقات العدد الأكبر من رواد التواصل الاجتماعي سلبية تجاه تقصير “خلود” لشعرها، حيث لم يعجب هذا اللوك الكثير منهم، والبعض رأى أن اللوك الجديد جعل “خلود” تبدو أكبر سنًا عن السابق، حيث غيّرت تمامًا من مظهرها وشكلها.

وكانت الدكتورة خلود، كشفت مسبقًا عبر فيديو لها بعد ولادتها مباشرة أنها مصدومة من نفسها بعد خسارتها الكثير من وزنها بهذه السرعة لتخرج بعدها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشائعة خضوعها لشفط الدهون. وجديرٌ بالذكر أن خلود اعتادت إثارة الجدل سواءً بإطلالتها أو بتصريحاتها، التي كانت منها قولها إنها تعتبر نفسها “نمبر وان” أي الأكثر شعبية في الخليج، وهو ما أثار عليها بعض الانتقادات من جانب جمهور بعض نجمات السوشيال ميديا الأخريات.