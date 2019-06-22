شاهد: ريهانا بحالة سُكرٍ مع مُقدّم برامج يعشقها

ظهرت النجمة ريهانا بصحبة مقدّم التلفزيون الأمريكي سيث مايرز، وهماط يحتسيان البيرة خلال برنامجه Late Night على قناة NBC. ونشر منتج برنامج Late Night تغريدة عبر “تويتر” بموعد الحلقة التي تجمع بين ريهانا البالغة من العمر 31 عامًا ومايرز، مشيرًا إلى أنهما كانا مخمورين بالفعل أثناء تصوير الحلقة. كما شارك سيث مايرز صورة مفاجئة التقطتها ريهانا بعد التصوير، والذي وصفها بأنها “أعظم لحظات حياته خارج إطار الزواج والأولاد”.

وكان مايرز اعترف في برنامج The Tonight Show في فبراير الماضي أنه يحب ويعشق ريهانا، موضحًا أن زوجته على ما يرام معها لأنها تحب أيضًا ريهانا. وخلال البرنامج، كانت ريهانا ترتدي بدلة ديور باللون الأخضر وحقيبة يد سوداء من Alaïa، وكانت تعتمد تسريحة شعر “الضفائر”، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية. وريهانا كانت موجودة بالفعل في نيويورك لافتتاح متجرها والذي ستعرض فيه أزياءها الجديدة إضافةً الى مستحضراتها التجميلية. يُذكر أن ريهانا على علاقة بالملياردير السعودي حسن جميل واحتفظ الثنائي بعلاقاتهما سرًا منذ مشاهدتهما لأول مرة في يونيو 2017 في إسبانيا. وعلى الرغم من ظهورهما سويًا عدة مرات، لم تؤكد ريهانا أبدًا علنًا العلاقة، ولكنها أشارت إلى علاقة جدية في المقابلات. وينتمي حسن لواحدة من أغنى العائلات في العالم، وهو وريث ثروة عبد اللطيف جميل البالغة 2.2 مليار دولار، وقبل ريهانا، كان يرتبط مع عارضة الأزياء البريطانية نعومي كامبل.

Advertisements