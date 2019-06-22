أظهر مقطع فيديو، لحظة استقبال إدارة مهرجان “موازين” الغنائي في المغرب، الفنانة اللبنانية ميريام فارس، بالطبول. ووصلت ميريام فارس إلى المغرب ظهر أمس الجمعة، وكان في استقبالها فرقة شعبية مغربية. ورافقت الفرقة الشعبية ميريام حتى وصلت إلى باب الفندق.

وتحيي ميريام فارس حفلا على مسرح منصة النهضة في إطار فاعليات مهرجان “موازين” الغنائي المغربي.

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كانت هذه تفاصيل خبر حملوها على الأعناق وزفوها بالطبول.. شاهد كيف استقبلت ميريام فارس في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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