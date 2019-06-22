بالفيديو: هل قصدت مي حريري هيفا وهبي بهجومها هذا؟

هاجمت الفنانة اللبنانية ​مي حريري​ الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ من دون أن تسميها وذلك بعد أن أطلت عبر خاصية اللايف عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي متهمة إياها بالكذب بخصوص مرضها كي تروج لنفسها. وتزامنت إطلالة مي حريري على جمهورها مع نشر هيفا وهبي صورة لها من داخل غرفتها في المستشفى مطمئنة محبيها على صحتها وعلقت عليها “اشتقتلكن”. مي حريري قالت في الفيديو :”عم بيموتوا حالهم صاروا، صار الفنانين عم بيموتوا حالهم وبعد شوية يطلعوا يقولوا اشتقتلكم، وساعة سرطان وكبد خلاص بقى يرحو ينضبو”. وأضافت: “يجيبوا قصص حقيقة يبينوا حالهم فيها، أنا ما عم بحكي عنهم أنا بحكي عن البلد كلها مدمرة نجوم كبيرة ما عم تجيب عالم عم تحضرهم يكفوا الوضع كله إلا إحنا فيه كمان تيجوا تتثاقلوا على الناس”. وأثار هذا الكلام لـ مي حريري موجة غضب واستياء عارمة من جمهور هيفا الذين اعتبروا أنها قصدت بكلامها فنانتهم مستنكرين ما قالته مي.

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