بإطلالة أنيقة.. هند صبري تتألق في أحدث جلسة تصوير

تألقت النجمة هند صبري في أحدث جلسة تصوير، حيث نشرت صور إطلالتها الأنيقة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وظهرت من خلالها مرتدية بدلة بيضاء خطفت أنظار جمهورها، ومتابيعها. خلالها مرتدية بدلة بيضاء خطفت أنظار جمهورها، ومتابيعها. يذكر أن الفنانة هند صبري تشارك في بطولة الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" وهو بطولة كل من كريم عبد العزيز، نيللي كريم، محمد الشهاوي، أحمد خالد صالح، إياد نصار، تارا عماد، ظافر عابدين، والفيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد. Advertisements

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