شاهد.. محمد عساف يزيح الستار عن جولته الغنائية المقبلة

كشف المطرب محمد عساف عن جولته الغنائية المقبلة، حيث طرح أفيش مواعيد الحفلات عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ومن المقرر أن يبدأ جولته يوم الأثنين الموافق 24 يونيو من الشهر الجاري، في المغرب، ويأتي ذلك الحفل ضمن فعاليات مهرجان موازين بدورته 18 فيالمغرب.
ويحيى حفله الثاني يوم السبت الموافق 20 يوليو من الشهر المقبل، بمدينة بعلبك في لبنان، ومن المنتظر أن يقدّم عساف على مسرح بعلبك التاريخي باقة من أجمل أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بمشاركة أوركسترا من
ويحيى حفله الثالث يوم الخميس الموافق 25 يوليو من الشهر الجاري، في مدينة جرش الأردنية، ويأتي ذلك من مهرجانه في دورته الـ 34.
يذكر أن النجم محمد عساف طرح مؤخراً أغنية بعنوان "بصراحة"، وهي من كلمات رامي العبودي، و ألحان علي صابر، و توزيع عثمان عبود، كما تخطت الأغنية حاجز الـ 7 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع "يوتيوب".
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