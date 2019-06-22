في ذكرى وفاتها.. هاني شاكر يوجه رسالة مؤثرة لنجلته الراحلة "دينا"

وجه رئيس نقابة المهن الموسيقية و أمير الغناء العربي هاني شاكر رسالة مؤثرة في ذكرى وفاة نجلته "دينا"، حيث نشر صورة تجمعه بها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و علق كاتباً:

"اليوم الذكرى الثامنة لوفاة دينا هاني شاكر "اللَّهُمَّ اغفر لها و ارحمها وعافِها و اعفُ عنها وأكرم نزُلَها و َوسِّعْ مُدخَلَها .. اللهُم إنها صبرت علىالبلاء فلم تجزع فأمنحها درجة الصّابرين الذين يوفّون أجورهم بغير حساب".

يذكر أن أمير الغناء العربي طرح سابقاً أغنية بعناون "شبهك قوي"، و هي من كلمات ناصر الجيل، و ألحان محمد ضياء، و توزيع باسم مني، كما حققت الأغنية نجاحاً باهراً عبر مواقع السوشيال ميديا.