وجه رئيس نقابة المهن الموسيقية و أمير الغناء العربي هاني شاكر رسالة مؤثرة في ذكرى وفاة نجلته "دينا"، حيث نشر صورة تجمعه بها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و علق كاتباً:"اليوم الذكرى الثامنة لوفاة دينا هاني شاكر "اللَّهُمَّ اغفر لها و ارحمها وعافِها و اعفُ عنها وأكرم نزُلَها و َوسِّعْ مُدخَلَها .. اللهُم إنها صبرت على
يذكر أن أمير الغناء العربي طرح سابقاً أغنية بعناون "شبهك قوي"، و هي من كلمات ناصر الجيل، و ألحان محمد ضياء، و توزيع باسم مني، كما حققت الأغنية نجاحاً باهراً عبر مواقع السوشيال ميديا.
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى وفاتها.. هاني شاكر يوجه رسالة مؤثرة لنجلته الراحلة "دينا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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