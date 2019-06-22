أحمد السقا يكشف لـ"الوفد" تفاصيل رقصه صعيدي في "ولد الغلابة"

أعرب الفنان أحمد السقا، عن سعادته بردود فعل الجمهور حول مسلسله "ولد الغلابة" الذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي.
وأكد "السقا" في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" أن مشهد أداء الرقصة الصعيدية على أنغام أغنية "ياجبل"للمطرب محمود الليثي وممسكًا بالعصا الصعيدي بيدي وملوحا بها في الهواء جاء أثناء وقت الراحة من التصوير وكان في الخامسة صباحًا، وأضاف أن طاقم العمل كان يعمل
ويذكر أن مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، مي عمر، محمد ممدوح، إنجي المقدم، هبة مجدي، مي عمر، كريم عفيفي، إنتاج صادق الصباح، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي.
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