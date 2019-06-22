الجمعة.. مسرح الهوسابير يعرض "موانا" للأطفال

يستضيف مسرح الهوسابير أبطال مسرحية "موانا"، لتقديم عرضهم الراقص للأطفال، وذلك يوم الجمعة الموافق 28 يونيو الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتدور أحداث مسرحية "موانا" المأخوذة عن الفيلم الشهير الذي يحمل نفس الاسم،

حول "موانا" الابنة الوحيدة لزعيم جزيرة موتونوي، التي تقرر مساعدة عائلتها فتخرج في رحلة ملحمية لكي تحمي أهلها من خطر الموت المحتوم من وحش الحممتي كا، وتنطلق مسرعة نحو ماوي لتطلب منه إعادة قلب تي فيتي لها كي يتوقف الخراب بالمحيط.

يذكر أن العرض بطولة ريم دندش، سلمي السيسي، أيمن السعودي، هبة عبد المحسن، نور خالد، سيف دياب، إسلام أسامة، إعداد وصياغة مسرحية منال مغربي، وإخراج محمد حافظ.