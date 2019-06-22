شاهد.. محمود العسيلي يكسر حاجز المليون الأول بأغنية ملايين

حققت أغنية "ملايين" للمطرب محمود العسيلي مليونا و 192,249 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور خمسة أيام على طرحها بطريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يشار إلى أن أغنية "ملايين"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلى، والكليب تم تصويره في البرتغال، من إخراج إبراهيم هودرج.
يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي أغنية بعنوان "انا ابن مصر"، التي طرحها لصالح أحد البنوك الشهيرة، من ألحانه، كلمات أمير طعيمة، وتوزيع علي فتح الله، وشاركه في الغناء الفنان مدحت صالح، والفنان مصطفى حجاج.
شاهد الكليب من هنا...
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