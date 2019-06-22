زياد برجي ينفعل ويهدد بالانسحاب في مؤتمر صحفي مع نوال الزغبي

كتب امير فتحي في السبت 22 يونيو 2019 03:54 مساءً - شهد المؤتمر الصحفي الذي جمع بين الفنان اللبناني زياد برجي والفنانة اللبنانية نوال الزغبي في دمشق العديد من الانفعالات والاعتراضات .
حيث انفعل زياد على الصحفيين بسبب تجاهلهم له خلال المؤتمر واكتفوا بتوجيه الاسئلة فقط إلى نوال الزغبي بينما سألوا زياد سؤالا واحدا فقط حول أنواع الأطعمة الشامية التي يحبها .
ليعلن زياد برجي عن رغبته بالانسحاب من المؤتمر معربا بإنه لا يقصد الإساءة إلى نوال الزغبي ولا التقليل من قيمتها .
وطالب منه الصحفيون البقاء وعدم الانسحاب ليقوم بقول كلمة له كاشفا عن مشروع جديد سيجمعه مع نوال الزغبي قريبا ويقوم بإنهاء المؤتمر .
وعلى صعيد آخر اعترضت الفنانة نوال الزغبي على تأخير موعد المؤتمر الصحفي حيث انتظرت الصحفيين لمدة ساعتين .
ويأتي هذا المؤتمر على هامش إقامة نوال الزغبي لحفل غنائي في سوريا بعد غياب استمر ل 10 أعوام بسبب الحرب .
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