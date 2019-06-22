كتب امير فتحي في السبت 22 يونيو 2019 03:54 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ميريام كلينك صورة لوالدها بمناسبة عيد الاب وذلك عبر حسابها على انستغرام. وعلقت ميريام على الصورة قائلة: “ابي 195 سم طويل وضخم وبرج الجوزاء قوي وقلب طفل”. وتابعت ميريام كلينك: “كان دائما يقول لي لا تقبلي برجل عادي ان لم يكن مثلي ابقي وحيدة” وختمت “لن يحبني احد مثلك”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر ميريام كلينك تنشر صورة والدها.. تعرف على وصيته لها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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