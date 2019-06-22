صحفية تتهم الرئيس الأمريكي باغتصابها في غرفة تغيير الملابس

كتب امير فتحي في السبت 22 يونيو 2019 03:54 مساءً - اتهمت صحفية أمريكية في مجلة ” إيل” وكاتبة تدعى ” إليزابيث جين كارول ” صاحبة كتاب ” لماذا نحتاج للرجال ” الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” باغتصابها منذ 23 عاما في غرفة تغيير الملابس بمحل تجاري في مانهاتن .

وكشفت إليزابيث عن تفاصيل ما حدث في مقابلة لمجلة ” نيويورك ماغازين ” والتي نشرت في عددها الصادر يوم أمس الجمعة وظهرت على غلاف المجلة باللباس نفسه التي كانت ترتديه يومها .

وقصت إليزابيث جين كارول أن الواقعة تعود إلى عام 1996 حيث كانت في محل تجاري يدعى ” بيرغدوف غودمان ” في مانهاتن ودخل ترامب المحل بحثا عن هدية لامرأة وطلب منها مساعدته في اختيار الهدية فوافقت قبل أن يكشف لها إنها هي المرأة التي يريد شراء الهدية لها .

وأضافت إنه طلب منها أن تجرب قطعة ملابس من أجله ولكنها رفضت وفي اثناء تواجدها في حجرة تغيير الملابس هجم عليها وقام باغتصابها بعد محاولات منها في مقاومته ولكن دون جدوى حتى تمكنت في النهاية من الإفلات منه والهروب .

وأوضحت الصحفية إنها لم تتقدم بشكوى في حينها ضد الملياردير دونالد ترامب خوفا من الانتقام ولكنها روت ما حدث لها إلى صديقتين إثنتين لها .

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وأشارت مجلة نيويورك ماغازين إلى أن إليزابيث هي المرأة رقم 16 التي تتهم الرئيس الأمريكي الحالي بالاعتداء عليها جنسيا .

وسارع الرئيس الأمريكي بنفي هذه الاتهامات وفقا لما قالته وكالة ” فرانس برس ” وإنه لم يقابل هذه المرأة في حياته ابدا واتهمها بإنها اختلقت هذه الرواية من أجل الترويج لكتابها الجديد الذي تعتزم إليزابيث نشره وهو كتاب سيرة ذاتية تعرض فيه اعتداءات جنسية أخرى تعرضت لها .

في حين وصف البيت الأبيض اتهامات الصحفية بإنها قصة خاطئة تماما وغير واقعية ، تظهر بعد كل هذا الوقت لهز صورة الرئيس .