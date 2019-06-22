نيكول سابا تحتفل مع يوسف الخال بصورة رومانسية

متابعة بتجــــــــــرد: احتفلت النجمة اللبنانية نيكول سابا يوم الأب العالمي، مع زوجها النجم اللبناني يوسف الخال.
ونشرت نيكول صورة تجمعها مع يوسف، يظهران فيها بلقطة رومانسية جدًا وبتعليقها عليها، أشارت إلى أنها وابنتهما “نيكول” الصغيرة تحبّانه كثيرًا.
من المعروف أن لـ نيكول سابا ويوسف الخال ابنة وحيدة تدعى “نيكول” تمامًا كما اسم والدتها.
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