نادين نسيب نجيم.. إلى العزف على العود؟ – بالصورة

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها، بنشر صورة جديدة تظهر فيها مع آلة العود عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.
وبتعليقها على الصورة كتبت نادين: “إذا بدكن تعزموا حدا على أمسية عود وطرب، تخايلوا لو أنا عم بعزف، مين بتعزموا؟”.
صورة نادين نسيب نجيم حصدت عشرات آلاف علامات الإعجاب والتعليقات التي أثنى من خلالها متابعوها على جمالها الدّائم وأناقتها في مختلف صورها.
تجدر الإشارة إلى أن نادين نسيب نجيم تصدّرت سباق دراما رمضان المنصرم وحققت نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل “خمسة ونص” الذي حصد أعلى نسب مشاهدة تلفزيونية.
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