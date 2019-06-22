طلب غريب من معجبة يثير غضب “وعد”.. هكذا ردت عليها

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت الفنانة وعد جمهورها، عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستقرام”، مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تلقي تحية المساء على متابعيها، مؤكدة أنها مصابة بالأنفلونزا.

وقالت “وعد” في الفيديو: “مساء الخير أيها الإنستغراميون، حبيت سلم عليكم سامعين الصوت، كأني سيارة خربانة على إنفلونزا بس ما يمنع اكشخ واطلع”.

وانهالت التعليقات من جمهور وعد متمنين لها الشفاء العاجل، لتتفاجأ “وعد” بإحدى متابعيها تعلق قائلة: “لبى وعد سألتك بالخاص وبخصوص الشفايف ما رديتي”.

وردت “وعد” عليها بانفعال، حيث اعتبرت تعليق المعجبة تدخل واضح في حياتها الشخصية، قائلة: “من جدك أنتِ قررتي أني عاملة شفايفي وتقولي وين، من قالك وقررتي عملت شغلة وتنتظري رد على ايش”.

يشار إلى أن أغنية “كأس العذاب” هي أحدث أعمال الفنانة “وعد” التي قدمتها باللهجة المصرية، وسجلتها خلال وجودها بالقاهرة، بحضور صنّاع العمل: الشاعر فضل الراوي، والملحن شادي، وهي من توزيع أسامة عبد الهادي.