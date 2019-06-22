1600 من نجوم الغناء والموسيقى يحيون حفلات موازين المغربي

كارول سماحة في أولى حفلات الدورة الثامنة عشرة من مهرجان موازين

انطلقت، الجمعة، الدورة الثامنة عشرة من مهرجان موازين إيقاعات العالم الذي يعد أكبر حدث فني ينظمه المغرب سنويا، حيث يجمع نجوم الغناء والموسيقى من أنحاء العالم.

ويشمل برنامج مهرجان موازين الذي يمتد حتى 29 يونيو/حزيران الجاري، ويقام تحت رعاية العاهل المغربي محمد السادس أكثر من 100 حفل بمشاركة نحو 1600 مغنٍ وعازف وراقص، وتجذب أنشطة وفعاليات المهرجان في كل عام مئات الآلاف من الحضور من داخل المغرب وخارجه.

وعلى مسرح النهضة المخصص للموسيقى الشرقية، انطلقت أولى الحفلات مع المغني المغربي محمد رضا والمغنية اللبنانية كارول سماحة وسط إجراءات أمنية مكثفة وحضور جماهيري كبير.

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ويستضيف هذا المسرح خلال الأيام المقبلة مجموعة من النجوم العرب بينهم اللبنانية ميريام فارس والفلسطيني محمد عساف والأردنية ديانا كرزون والإماراتي حسين الجسمي.

أما جمهور مسرح محمد الخامس بالرباط فكان على موعد مع فرقة باليه فلامينكو دي أندلوسيا من إسبانيا التي قدمت عرضا شيقا جمع بين الموسيقى والأداء الحركي الرشيق، ويستضيف المسرح، السبت، حفلا للمغنية السورية ميادة الحناوي.

وعلى مسرح السويسي كان الموعد، مساء الجمعة، مع المغني الكولومبي جي بالفين والمغنية الإسبانية روزاليا بينما قدمت فرقة بي.سي.يو.سي من جنوب أفريقيا حفلها على مسرح أبو رقراق.

وكان التفاعل الأكبر من جمهور المهرجان مع الأغنية الشعبية المغربية التي حضرت بقوة في الافتتاح بصوت مصطفى بروكون وزهيرة الرباطية على مسرح شاطئ سلا.