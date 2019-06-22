شكرا لقرائتكم أخيرا.. هيفا وهبي تطمئن جمهورها بـ"علامة النصر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طمأنت الفنانة اللبنانية، هيفا وهبي، جمهورها عن صحتها، بعد أن نشرت صوراً لها عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وفي أول ظهور لها بعد مرضها ودخولها المستشفى، نشرت هيفا صورتين وأرفقت واحدة منهما بكلمة: "اشتقتلكم".

هيفا وهبي

وبدت هيفا في الصورة على ما يرام، وظهر من خلفها أنبوب المصل ما يؤكد وجودها في المستشفى حتى الآن.

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وكانت هيفا قد نشرت تغريدة منذ أيام عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اعتذرت فيها عن عدم مشاركتها في أي نشاط فني خلال عيد الفطر بسبب تعرضها لوعكة صحية.

وكتبت هيفا في التغريدة: " #عيد_مبارك، ينعاد على الجميع. أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر . خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريباً. الحمد لله على كل شيء".

وبعد هذه التغريدة، شغلت صحة الفنانة عالم التواصل ووسائل الإعلام، وأثارت جدلا حول غموض مرضها، لذلك كان لا بد لمكتب الفنانة الإعلامي من أن يخرج ويطمئن جمهورها، حيث أكدت وسائل إعلام أن ما تردد عن إصابتها بمرض بالكبد "غير صحيح، وهي معلومات غير دقيقة لا أكثر، وأن الفنانة لا تزال في المستشفى، حيث تتلقى العلاج المناسب من دون الدخول بالتفاصيل احتراما لخصوصيتها".