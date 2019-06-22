هند صبري تنفرد بملصقٍ دعائي جديد للفيل الأزرق

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""الخليج 365"" من بيروت: نشرت الفنانة هند صبري ملصقاً دعائياً جديداً للجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" والذي تظهر فيه منفردة. وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" حيث أطلت بشعرٍ أحمر وتبرّجٍ بارز بصورةٍ معكوسة الإتجاه رأساً على عقب، وأرفقتها بتعليقٍ جاء فيه: "فريدة مش مريضة طبيعية.. بتقول كلام بيحصل.. لاتخافوالكن_احذروا.. الفيل الأزرق 2 فيلم عيد الأضحى".

يُذكر أن الجزء الثاني من الفيلم هو رابع تعاون يجمع بين المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد بعد "الفيل اﻷزرق" و"اﻷصليين" و"تراب الماس". علماً أنه يستضيف بعض أبطال الجزء الأول كضيوف شرف.

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