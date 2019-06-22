قمر تقف على رأسها على طريقة ياسمين صبري!

كتب امير فتحي في السبت 22 يونيو 2019 02:51 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية قمر صورة لها من داخل إحدى الصالات الرياضية عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام. وتظهر قمر في الصورة وهي تقف على رأسها بوضعية تشبه ما قامت به الفنانة المصرية ياسمين صبري مؤخرا. وقد اشاد متابعو قمر برشاقتها كما قارنوا بينها وبين ياسمين صبري بهذه الحركة. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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