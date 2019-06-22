تغريدة من محمد هنيدي تثير الغضب ضده ومطالبات بالتحقيق معه!

كتب امير فتحي في السبت 22 يونيو 2019 02:51 مساءً - قدم أيمن محفوظ، المحامي إنذار للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلة في مصر، طالب فيه بالتحقيق مع الفنان محمد هنيدي بسبب تغريدته علي موقع التواصل ” تويتر ” للاعب الكرة السابق محمد أبو تريكة.

وقال محفوظ بان التغريده التي اطلقها الفنان محمد هنيدي “أبوتريكه بحبك❤️❤️❤️” ردود أفعال غاضبة من شعب مصر.

وكان محمد هنيدي قد أطلق تغريدة احتفت بهتافات الجماهير باسم أبو تريكة في افتتاح كأس أمم أفريقيا يوم امس الجمعة.

وغرد هنيدي معلقا “يا تريكة”، مع إشارات قلوب حب غير أنه وبعد التفاعل الواسع لتغريدة هنيدي، الذي يتابع حسابه عبر “تويتر”، ما يزيد عن الخمسة ملايين مغرد، تفاجأ ناشطون بحذف التغريدة.

وقد تصدر تويتر خلال الساعات المصاضية هاشتاج “هنيدي_طز_فيك” حيث انهالت التعليقات المهاجمة له.