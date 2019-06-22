كتب امير فتحي في السبت 22 يونيو 2019 02:51 مساءً - عاتب الفنان المصري ” صلاح عبد الله ” النجمة ” شريهان ” عبر صورة قامت شريهان بنشرها عبر حسابها الرسمي على تويتر بعد أن فوجئ بقيام الفنانة شريهان بإلغاء متابعته عبر تويتر ليوجه لها سؤالا حول هذا الفعل ليعرف حقيقة الأمر قائلا : ” لإنك غالية عليا قوي هسألك ، لغيتي المتابعة ليه يا شيري ؟ ” .
مما وضع شريهان في موقف محرج للرد عليه وعلقت في تغريدة لها : ” ولإنك غالي عندي أنا جدا وأغلى عندي من غلاوتي أنا عندك بكتير وبالرغم من إن سؤالك بجد محرج أو أحرجني أنا وبردو هرد عليك .. بمنتهى الصراحة قررت من حوالي 6 أو 8 شهور تقليل متابعة السوشيال ميديا وفي طريقي لإغلاقها تماما ” .
وتابعت : ” كنت أحتاج لمتابعة ابنتي لؤلؤة لإنها بعيدة عني وتدرس في إنجلترا وبالرغم من قراري هذا فأنا أتابع جميعكم بمنتهى الحب والتقدير والاحترام وللأبد ، أنا بعتذر وسامحني ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شريهان تلغي متابعة صلاح عبد الله على ” تويتر ” .. وعبد الله : ليه يا شيري ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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