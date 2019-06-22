رجل دين تونسي يزور جنودا إسرائليين في تل أبيب ويدعو لهم بالنصر !!

كتب امير فتحي في السبت 22 يونيو 2019 02:51 مساءً - نشرت حسابات إسرائيلية على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لزيارة واعظ للدين الإسلامي يدعى ” حسن الشلغومي ” فرنسي من أصل تونسي لتل أبيب حيث التقى بعددا من المسئولين الإسرائيليين خلال زيارته .

وظهر الشلغومي في الفيديو وهو يعانق عددا من الجنود الإسرائيليين داعيا لهم بالتوفيق والنصر قائلا : ” إن إسرائيل لا تعادي المسلمين وإنها فقط تحارب الإرهابيين مثل حزب الله وحماس والحوثيين والنظام الإيراني .. وإنها ستجلب الأمن والسلام للمنطقة والمسلمين ” .

ورد المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي ” أفيخاي أدرعي ” على حديث الشلغومي قائلا : ” أنتم من القلائل الذين يتفهمون الخطر الذي نعانيه من غزة والحدود الشمالية ” .

مما أثار الجدل واستنكار وغضب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتعليقات واصفة إياه بإنه عار على الدين الإسلامي والأمة العربية .

وحسن الشلغومي هو إمام مدينة درانسي نشر كتابا يشرح فيه أفكاره عن الإسلام المتسامح ودعوته إلى الحوار مع اليهود .. ويواجه العديد من الانتقادات التي تصل إلى حد التهديد أحيانا ولذلك يحظى بحماية دبلوماسية وأمنية دائمة منذ 3 سنوات .