شاهد.. امل الانصاري تنشر لقطات من زفاف اختها هديل وعيسى المرزوق

كتب امير فتحي في السبت 22 يونيو 2019 02:51 مساءً - نشرت خبيرة التجميل أمل الأنصاري لقطات من حفل زفاف اختها هديل الأنصاري والفنان عيسى المرزوق، الذي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

وشملت اللقطات التي نشرتها امل الانصاري على استعراض إطلالتها وحتى الأجواء المليئة بالسعادة من الحفل.

وقد ارتدت امل الانصاري في الزفاف فستاناً لامعاً بتصميم واسع من بعد الخصر جاء من اللون البيج، كما حرصت على استعراض ديكور القاعة قبل بدء الحفل.

كما ظهرت الفنانة نورة العميري بينما كانت تشارك امل في الرقص.

وجاء حفل زفاف شقيقة أمل الأنصاري بعد أيام من تحدث الأخيرة عن عرس أختها، كاشفة أنها تتلقى الكثير من الاتصالات من أجل حضور حفل الزفاف، وعلى إثره أكدت للجميع أن الحفل بسيط ويقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين فقط.