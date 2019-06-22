هاني شاكر احيا الذكرى الثامنة على رحيل ابنته

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Jun 22, 2019
احيا الفنان المصري هاني شاكر الذكرى الثامنة على وفاة ابنته دينا التي توفيت عام 2011 وهي في مقتبل العمر.
ونشر “شاكر” صورة على صفحته الخاصة عبر موقع انستغرام تجمعه مع ابنته الراحلة وعلق عليها قائلاً: “اليوم الذكرى الثامنة لوفاة دينا هاني شاكر اللَّهُمَّ اغفر لها وارحمها وعافِها واعفُ عنها وأكرم نزُلَها و َوسِّعْ مُدخَلَها… اللهُم إنها صبرت على البلاء فلم تجزع فأمنحها درجة الصّابرين الذين يوفّون أجورهم بغير حساب”.
وكانت دينا ابنة هاني شاكر قد رُزقت بتوأم “ماليكا” و”مجدي” وبعد فترة قصيرة عانت من مرض السرطان حيث توفيت في حزيران عام 2011.
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