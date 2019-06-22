زياد برجي ينفعل وأراد الانسحاب في مؤتمر جمعه بنوال الزغبي.. فما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتقد الفنان اللبناني، زياد برجي، تجاهل الصحافيين له خلال مؤتمر جمعه بالفنانة نوال الزغبي في دمشق، لافتًا إلى أنه لا يقصد الإساءة إلى نوال الزغبي ولا التقليل من قيمتها.

وأراد برجي الانسحاب من المؤتمر مطالبًا الاكتفاء بسؤال نوال الزغبي، غير أن الصحافيين طالبوه بالبقاء؛ الأمر الذي دفعه لقول كلمة له وإنهاء المؤتمر.

كما ردّ برجي منتقدًا على أسئلة أحد الصحافيين عندما سأله عن الأطعمة الشامية التي يحبها، كاشفًا في الوقت نفسه عن مشروع جديد سيجمعه بالفنانة نوال الزغبي.

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